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ЗМІ дізналися про вміст наступного оборонного пакета Франції для України

ЗМІ дізналися про вміст наступного оборонного пакета Франції для України

 

Франція готує новий пакет військової допомоги для України, який нещодавно обговорювали президенти обох країн.

Як пише "Європейська правда", про це France Info повідомили джерела у французькому Міноборони.

За даними видання, Київ отримає від Парижа 128 бронемашин VAB, 18 самохідних гаубиць Caesar та 24 легкі танки.

Згідно з інформацією France Info, Франція також передасть Україні протитанкові ракети, вантажівки та радари.

Водночас, повідомляє видання, у Франції очікують, що у вересні 2024 року понад двоє тисяч українських військових почнуть підготовку у місцевих тренувальних центрах.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання військових.

Перед тим президент Франції анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.

Також Макрон заявляв, що українські льотчики та механіки для винищувачів Mirage 2000-5 будуть навчатись на французькій території.
 

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