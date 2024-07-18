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ЗМІ дізналися про вміст наступного оборонного пакета Франції для України
15:15 18.07.2024 |
Франція готує новий пакет військової допомоги для України, який нещодавно обговорювали президенти обох країн.
Як пише "Європейська правда", про це France Info повідомили джерела у французькому Міноборони.
За даними видання, Київ отримає від Парижа 128 бронемашин VAB, 18 самохідних гаубиць Caesar та 24 легкі танки.
Згідно з інформацією France Info, Франція також передасть Україні протитанкові ракети, вантажівки та радари.
Водночас, повідомляє видання, у Франції очікують, що у вересні 2024 року понад двоє тисяч українських військових почнуть підготовку у місцевих тренувальних центрах.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання військових.
Перед тим президент Франції анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.
Також Макрон заявляв, що українські льотчики та механіки для винищувачів Mirage 2000-5 будуть навчатись на французькій території.
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