Фінансові новини
- |
- 18.07.24
- |
- 17:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дрони СБУ атакували російську базу прикордонної охорони на озері Донузлав у Криму
14:56 18.07.2024 |
Минулої ночі окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання з захисту акваторії озера Донузлав в тимчасово окупованому Криму. Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом.
Про це повідомили джерела РБК-Україна.
За даними джерел, росіяни не змогли захистити свою базу, не кажучи вже про акваторію озера.
Внаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів СБУ по базі берегової охорони РФ були пошкоджені та виведені з ладу:
* штаб з пунктом управління;
* склад боєприпасів і техніки;
* електропідстанція;
* технічні споруди;
* вогневі позиції ворога.
"Це - ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав Голова СБУ Василь Малюк, "смерть - це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам", - повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки України.
Джерело додало, що операція СБУ проводилася спільно з ВМС ЗСУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Між Україною та Чехією підписано 10-річну двосторонню безпекову угоду
|Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії
|Уряд готує великий пакет збільшення податків
|«Слуги народу» схвалили законопроєкт про пом’якшення покарання за корупцію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Україна та Словенія підписали 10-річну безпекову угоду
|Між Україною та Чехією підписано 10-річну двосторонню безпекову угоду
|ЗМІ дізналися про вміст наступного оборонного пакета Франції для України
|Дрони СБУ атакували російську базу прикордонної охорони на озері Донузлав у Криму
|«Слуги народу» схвалили законопроєкт про пом’якшення покарання за корупцію
|Нова структура НАТО з координації допомоги Україні розпочне роботу у вересні
Бізнес
|Apple відкрила свою платіжну технологію Apple Pay для конкурентів в ЄС
|Компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus Nord 4: суцільнометалевий корпус, Snapdragon 7+ Gen 3 і батарея 5500 мАг
|Intel інвестує у ШІ-стартапи КНР на тлі технологічної гонки Китаю та США
|BMW презентував новий M5 потужністю 727 к.с.
|X перебуває під слідством з боку ЄС через сині галочки та рекламу
|OpenAI працює над більш просунутою моделлю ШІ, здатною міркувати та проводити «глибокі дослідження»
|Українська гра ZOMBIE RAID: No One Survives вийшла у Дочасному доступі Steam