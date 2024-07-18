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АНАЛІТИКА

Нова структура НАТО з координації допомоги Україні розпочне роботу у вересні

 

Нова структура НАТО, яка координуватиме постачання зброї та тренування українських збройних сил з німецького Вісбадена, розпочне свою роботу у вересні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Глави держав і урядів країн НАТО ухвалили рішення про місію під час саміті у Вашингтоні. Минулого тижня структура формально розпочала роботу.

"Я радий оголосити, що командування почне діяти у вересні. Місія налічуватиме 700 людей на чолі з тризірковим генералом. Воно надаватиме підтримку та допомогу Україні у сфері безпеки, а також координуватиме зусилля союзників по НАТО", - розповів Столтенберг.

На додаток до штаб-квартири НАТО у Вісбадені, у нової структури будуть також філії в Польщі, Румунії і Словаччині, а також група в Монсі у Бельгії, де базується головнокомандувач сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

Раніше у НАТО пояснювали, що нова структура з надання допомоги та тренування для України не замінює Контактну групу з питань оборони України (формат "Рамштайн").
 

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