Зеленський прилетів у Великобританію

Президент України Володимир Зеленський прибув у четвер, 18 липня, до Великобританії для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Як повідомив Зеленський у соціальних мережах, на полях саміту він проведе двосторонні зустрічі з партнерами та підпише нові безпекові угоди.

Раніше чеський прем'єр-міністр Петр Фіала анонсував, що Чехія та Україна укладуть угоду про співпрацю в сфері безпеки на саміті Європейської політичної спільноти.

Зеленський зустрінеться з новим прем'єром Британії

Серед запланованих зустрічей Зеленського - з королем Чарльзом ІІІ, новим прем'єром Кіром Стармером, урядовцями та керівниками оборонних компаній.

"Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського оборонно-промислового комплексу (ОПК), обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту", - анонсував президент.



