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Фон дер Ляєн назвала пріоритетом для свого другого терміну вступ України до ЄС
12:45 18.07.2024 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що інтеграція України, Молдови та Західних Балкан до ЄС стане пріоритетом її другого терміну.
Про це вона сказала в промові в Європейському парламенті у четвер, 18 липня, повідомляє "Європейська правда".
Фон дер Ляєн назвала запрошення країн до ЄС країн "моральною, історичною та політичною відповідальністю", оскільки "більший Союз буде сильнішим Союзом".
Вона пообіцяла підтримувати країни-кандидати, працюючи над інвестиціями та реформами, а також інтегруючи їх у правові рамки ЄС, де це можливо.
"Вступ завжди буде процесом, що ґрунтується на заслугах. І ми гарантуємо, що всі країни будуть готові до вступу. Але завершення формування нашого Союзу також є в наших основних інтересах. І це буде ключовим пріоритетом для моєї Комісії", - зазначила фон дер Ляєн.
Вона додала, що майбутнє України, Молдови та Західних Балкан - в ЄС.
"Західні Балкани, Україна, Молдова і Грузія зробили свій вільний вибір. Вони обрали свободу замість гноблення. Вони обрали демократію замість залежності. І деякі з них платять високу ціну за цей вибір. Тому ми повинні зробити свій вибір і продемонструвати непохитну відданість", - резюмувала глава ЄК.
Нагадаємо, Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу 21 червня, а міжурядові конференції, що позначили запуск переговорів з обома країнами, відбулися одна за одною 25 червня.
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