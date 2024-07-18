Україна ініціює створення міжнародної платформи «Безпечне Чорне море» - Стратегія

Нова Стратегія морської безпеки України передбачає створення міжнародної платформи "Безпечне Чорне море" із залученням держав Чорноморського регіону (окрім РФ), держав Середземномор'я, Глобального Півдня та інших держав, які стикаються з викликами економічного та продовольчого характеру внаслідок перешкоджання Російською Федерацією свободі судноплавства в Азово-Чорноморському басейні.

Згідно з документом, опублікованим на сайті президента ввечері в середу, Стратегія також ставить завдання укладення із зацікавленими державами угод про надання Україні гарантій безпеки, які включатимуть механізми забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському басейні.

Також Стратегія передбачає «розвиток взаємодії з міжнародними партнерами в рамках Коаліції морських безпекових спроможностей, яку очолюють Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Королівство Норвегія, задля посилення та розбудови спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України».

Крім того, у документі передбачається створення умов для тимчасової міжнародної військової (військово-морської) присутності на території Кримського півострова після його деокупації.

Стратегія передбачає побудову збалансованих Військово-Морських Сил з усіма родами військ (сил), що будуть спроможні забезпечити гарантоване виконання завдань як під час відбиття збройної агресії з морського напряму, так і в мирний час, зокрема забезпечити протиповітряне та протиракетне прикриття морських портів і торговельного судноплавства на морських комунікаціях. Також передбачається нарощування спроможностей сил безпеки та сил оборони шляхом оснащення морськими безекіпажними апаратами різних класів та морськими БпЛА різного призначення.

Також передбачається залучення інвестицій та сучасних технологій у кораблебудівну, суднобудівну та судноремонтну галузі України, зокрема створення або участь у створенні кораблебудівних, суднобудівних підприємств на території України та інших держав-партнерів.