Справа про хабар. Нардепу від Слуги народу Задорожньому обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Задорожньому, підозрюваному у вимаганні 3,4 млн грн хабаря за допомогу з тендером. Йому присуджено заставу 3 028 000 грн, електронний браслет та інші зобов'язання. Про це повідомила суддя під час судового засідання.

Суд частково задовольнив клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро.

Щодо підозрюваного Задорожнього застосували 3 028 000 грн застави - її може внести як підозрюваний, так і інша фізична або юридична особа.

Також на нардепа на два місяці поклали такі обов'язки:

→ носити електронний засіб контролю;

→ прибувати до слідчих, прокурорів та суду за першою вимогою;

→ не відлучатися за межі Києва та області без дозволу слідчих та прокурорів;

→ повідомляти слідчих та прокурорів про зміну свого місця проживання або місця роботи;

→ утримуватися від спілкування зі свідками щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій;

→ здати до органів державної влади документи, що дають право на виїзд та в'їзд до України.

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У понеділок, 15 липня, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Задорожньому за "прохання" голові сільської ради про відкат у 3,4 млн грн за допомогу з тендером стосовно ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області.

Нардеп саме є мажоритарником від Охтирського району - він обирався від Слуги народу. Після оголошення про підозру його виключили з партії, а членство у фракції "слуг" призупинили.

Речниця СН заявила, що Задорожнього також виключать з очолюваної ним парламентської тимчасової слідчої комісії з питань облаштування фортифікацій і закупівлі дронів.

Також 17 липня НАБУ опублікувало, як стверджується, прослушку за участі нардепа та голови сільради:



