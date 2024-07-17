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Через ЦНАП вже оновили дані 1,4 млн українців - Мінцифри
Військово-облікові дані в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) оновили 1 млн 400 тис. українців, що суттєво знизило навантаження на територіальні центри комплектування, повідомила пресслужба Міністерства цифрової інформації (Мінцифри) в середу.
У відомстві уточнили, що у вівторок, 16 липня, завершився 60-денний період надання послуги з уточнення даних ЦНАПів. Із 17 липня оновлення даних можливе лише в ТЦК і в застосунку "Резерв+".
"За 60 днів співробітники ЦНАПів по всій Україні консультували громадян щодо актуалізації даних, встановлення мобільного застосунку "Резерв+" тощо. 9 тисяч адміністраторів було залучено до процесу", - повідомили у пресслужбі.
Деякі центри працювали у вихідні, адже протягом останніх двох тижнів кількість звернень до ЦНАПів збільшилася вчетверо, уточнили в Мінцифри.
Повідомляється, що найактивніше українці зверталися за уточненням даних у Київській області, Львівській області, Дніпропетровській області, Києві, Одеській області.
Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що військово-облікові дані через мобільний застосунок "Резерв+" вже оновили 3 млн 200 тис. українців, зокрема одна людина з Гренландії та одна з Гаїті.
Загалом за кордоном дані оновили 75 тис. українців за 60 днів, зазначили в Міноборони. Серед лідерів - Польща, Німеччина, Чехія та Канада.
Міноборони 18 червня повідомляло, що на той момент дані через "Резерв+" оновили 1,5 млн громадян, тоді як через ЦНАПи - понад 233 тис., а через ТЦК і СП - 208 тис.
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