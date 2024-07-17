Новий уряд Британії оголосив програму – обіцяє і далі підтримувати Україну

Король Великої Британії Чарльз III у середу, 17 липня, виголосив промову з програмою діяльності нового лейбористського уряду, де була згадана і Україна.

Про це передає кореспондент "Європейської правди".

У зовнішньополітичній частині королівської промови, яка традиційно визначає програму діяльності нового уряду Британії, Чарльз ІІІ наголосив на "непохитній відданості НАТО" з боку Лондона й розбудові "міцної оборони".

"Мій уряд продовжить надавати повну підтримку Україні та її народу, а також прагнутиме відігравати провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО", - додав британський монарх.

Також, за словами Чарльза III, лейбористський уряд "прагнутиме перезавантажити відносини з європейськими партнерами і працюватиме над поліпшенням торговельних та інвестиційних відносин Великої Британії з Європейським Союзом".

Крім того, кабінет Кіра Стармера прагнутиме забезпечити "довгостроковий мир і безпеку на Близькому Сході" на основі рішення про дві держави - тобто існування "безпечного і захищеного Ізраїлем поряд з життєздатною і суверенною Палестинською державою".

Міністр закордонних справ нового уряду Великої Британії Девід Леммі раніше підтвердив, що затверджені попереднім урядом консерваторів плани підтримки України, зокрема щодо обсягів фінансування, залишаються чинними.

Також він сказав, що в уряді думають над запитом України щодо дозволу застосовувати крилаті ракети Storm Shadow вглиб території Росії.