Санкції України заблокували транзит російської нафти Лукойлу в Угорщину

Посилення українських санкцій проти російського Лукойлу в кінці червня 2024 року заблокувало транзит його нафти в Угорщину. Про це розказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише Bloomberg.

Лукойл перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими - стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

"Зараз в Україні склалася юридична ситуація, згідно з якою Лукойл не здійснює постачання в Угорщину. Зараз ми працюємо над правовим рішенням", - сказав він журналістам в Нью-Йорку після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Лукойл є однією з кількох російських компаній, які постачають нафту в Угорщину через південну частину нафтопроводу "Дружба" в Україні. Для угорської компанії Mol російські постачання забезпечують дві третини усієї сирої нафти, але не виключено, що вона зможе повністю замінити їх з 2025 року, повідомило Fitch Ratings на початку цього року.

Зустріч Сійярто з Лавровим відбулася слідом за візитом угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви на початку цього місяця, де угорський лідер говорив з Володимиром Путіним про перспективу завершення війни проти України.