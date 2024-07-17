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АНАЛІТИКА

Трамп про послаблення обмежень проти РФ: Не люблю санкції

 

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не є прихильником запровадження санкцій.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

У Трампа спитали, чи думав він про послаблення санкцій проти Росії в межах "угоди" щодо припинення війни в Україні, яку він хоче укласти, на що ексочільник Білого дому відповів ствердно.

"Санкціями ми відштовхуємо від себе всіх, хто до нас наближається. Тому я не люблю санкції. Я вважав їх дуже корисними з Іраном, але з Іраном я навіть не потребував санкцій так сильно", - сказав він.

За часів свого президентства Трамп говорив, що не розглядає можливість зняття санкцій проти Росії.

Він також запровадив санкції проти газопроводу "Північний потік-2", зокрема, у 2019 році Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачав обмеження щодо компаній, які надають судна для будівництва газопроводу.

Раніше Трамп заявляв, що якщо у США буде "розумний президент", то такі країни як Росія, Китай і КНДР перестануть бути ворогами Сполучених Штатів.

Ключові теги: США, Росія
 

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