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Японія планує надати Україні кредит на $3,3 мільярда від заморожених активів РФ
09:49 17.07.2024 |
Японія готується виділити Україні 3,3 мільярда доларів позики в рамках підтримки, яку члени Групи семи нададуть Україні, використовуючи відсотки від російських суверенних активів, заморожених в рамках санкцій проти РФ.
Про це Kyodo повідомили дипломатичні джерела, передає Укрінформ.
За даними джерел, члени G7 домовились про допомогу під час саміту в Італії в червні, плануючи виділити 50 мільярдів доларів на підтримку України.
Очікується, що Сполучені Штати та Європейський Союз нададуть по 20 мільярдів доларів, а Японія, Велика Британія та Канада розділять між собою решту 10 мільярдів доларів, повідомили джерела.
G7 має намір розпочати проєкт до кінця цього року.
Франція, Німеччина та Італія наразі навряд чи братимуть участь у програмі кредитування, оскільки Європейський Союз уже має подібний план підтримки, зазначили джерела.
За їхніми словами, міністри фінансів і глави центральних банків G7 готові обговорити це питання, коли зберуться в Ріо-де-Жанейро наприкінці цього місяця в кулуарах зустрічі зі своїми колегами з G20.
Як повідомляв Укрінформ, країни Групи семи ухвалили рішення до кінця 2024 року надати Україні кредит на 50 млрд дол. за рахунок використання заморожених російських активів. Це американський кредит, але він може бути доповнений європейськими грошима або національними внесками. Цей кредит Україні планується погашати за рахунок надходжень від заморожених російських активів, більша частина яких знаходиться в країнах ЄС.
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