У Держдепі США висловилися про допомогу Україні в разі віцепрезидентства сенатора від Огайо Джей Ді Венса

Україна має підтримку не тільки громадськості США, а й двопартійної більшості в Конгресі, заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер у відповідь на запитання про можливе припинення підтримки Києва в разі призначення віце-президентом сенатора від Огайо Джей Ді Венса.

"Питання насправді зводиться не тільки до того, що ми підтримуємо і що підтримує будь-хто інший у суспільному житті, а й до того, що підтримує американський народ. І ми побачили, коли справа стосується України, американський народ рішуче підтримує продовження допомоги", - сказав Міллер під час брифінгу.

Він підкреслив, що йдеться не тільки про підтримку з боку американської громадськості, а й двопартійної більшості в обох палатах Конгресу.

"Коли законопроєкт про додаткові асигнування після перешкод нарешті пройшов голосування, ми побачили переважну більшість голосів на підтримку військової допомоги", - підсумував Міллер.

Як повідомлялося, експрезидент і кандидат на посаду президента США від Республіканської партії Дональд Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джея Ді Венса кандидатом у віцепрезиденти.