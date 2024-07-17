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У Держдепі США висловилися про допомогу Україні в разі віцепрезидентства сенатора від Огайо Джей Ді Венса
09:07 17.07.2024 |
Україна має підтримку не тільки громадськості США, а й двопартійної більшості в Конгресі, заявив представник Держдепартаменту США Метью Міллер у відповідь на запитання про можливе припинення підтримки Києва в разі призначення віце-президентом сенатора від Огайо Джей Ді Венса.
"Питання насправді зводиться не тільки до того, що ми підтримуємо і що підтримує будь-хто інший у суспільному житті, а й до того, що підтримує американський народ. І ми побачили, коли справа стосується України, американський народ рішуче підтримує продовження допомоги", - сказав Міллер під час брифінгу.
Він підкреслив, що йдеться не тільки про підтримку з боку американської громадськості, а й двопартійної більшості в обох палатах Конгресу.
"Коли законопроєкт про додаткові асигнування після перешкод нарешті пройшов голосування, ми побачили переважну більшість голосів на підтримку військової допомоги", - підсумував Міллер.
Як повідомлялося, експрезидент і кандидат на посаду президента США від Республіканської партії Дональд Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джея Ді Венса кандидатом у віцепрезиденти.
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