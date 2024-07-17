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Борис Джонсон зустрівся з Трампом: говорили про Україну
08:49 17.07.2024 |
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом.
Про це Джонсон написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Експрем'єр Британії зазначив, що був радий бачити Трампа, "який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя".
"Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії", - зазначив Джонсон.
Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну та виступає за надання їй усієї необхідної допомоги.
Зокрема, у квітні він закликав західні країни відмовитись від обмежень на постачання Україні зброї, необхідної їй для перемоги над Росією в повномасштабній війні.
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