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АНАЛІТИКА

США передали Україні машини для розмінування на $5,8 млн

США передали Україні машини для розмінування на $5,8 млн

 

Американська компанія Tetra Tech передала Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ) чотири машини для розмінування GCS-100 із комплектом навісного обладнання, тягачі для перевезення цих машин, екскаватори JCB та мікроавтобус для персоналу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Загальна вартість закупленого обладнання - понад $5,8 млн.

США передали Україні машини для розмінування на $5,8 млн

 

Tetra Tech є виконавцем одного із проєктів міжнародної технічної допомоги Україні, який фінансується урядами США та Канади.

Крім техніки та обладнання, Tetra Tech передає ДССТ також комплект індивідуального захисту для саперів. Фахівці ДССТ, які працюватимуть із машинами для розмінування, пройшли навчання у школі Tetra Tech, відкритій в Україні.

США передали Україні машини для розмінування на $5,8 млн

 

Частина обладнання, закупленого партнерами, виготовлена в Україні. Зокрема це засоби індивідуального захисту, лафети для перевезення машин для розмінування та бронювання екскаваторів.

США передали Україні машини для розмінування на $5,8 млн

 

У міністерстві нагадують, що США є ключовим партнером України щодо протимінної діяльності. Обсяг фінансування ними проєктів із початку повномасштабного вторгнення становить понад $210 млн. Йдеться як про вже виконані проєкти, так і про ті, які лише будуть реалізовані. Більшість коштів, виділених США, спрямована на нарощування потенціалу України у протимінній діяльності.

Державна спеціальна служба транспорту на 16 липня обстежила понад 115 000 га території та знищила понад 178 000 вибухонебезпечних предметів.

Довідка

GCS-100 - легка дистанційно керована машина для розмінування, яка може ефективно розчищати територію від протипіхотних мін навіть у важкодоступних місцях. Має три типи насадок: культиватор, що дозволяє здійснювати підготовку ґрунту на глибину до 20 см, робочий орган молоткового типу для розмінування та стрілу-маніпулятор, завдяки якій можна витягувати нерозірвані касетні снаряди, ракети тощо. На день здатна очищати до 5000 кв.м території.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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