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АНАЛІТИКА

Президент Європарламенту Мецола: Україна залишається першим питанням порядку денного

 

Новообрана президентом Європейського парламенту Роберта Мецола заявляє, що Україна залишається першим питанням порядку денного роботи ЄП.

У вівторок у Страсбурзі після того, як її кандидатуру проголосували на посаду президента Європарламенту переважною більшістю голосів, Мецола звернулася до депутатів зі вступною промовою, в якій вона окреслила своє бачення Європейського Союзу та роботу Європарламенту, також відзначивши місце України.

"Ми зрозуміли, що ніколи не зможемо сприймати демократію як щось саме по собі зрозуміле. Ми побачили, що наші європейські цінності розглядаються занадто багатьма як загроза... Агресивна війна Росії проти суверенної України залишається першим питанням на нашому порядку денному", - заявила Мецола.

Вона нагадала, що відвідала Київ на початку війни від імені парламенту. "Цей візит дав новий імпульс нашому парламенту, нову популярність і вплив. Це допомогло привернути увагу політиків до необхідності підтримки України, й люди покладаються на нас, щоб ми продовжували світити так само яскраво, як це можливо. Від нас вимагатимуть більшого. Ми повинні бути готові вийти за рамки того, що є зручним, і зробити те, що є необхідним", - сказала президент Європарламенту.

Мецола пояснила, що парламент робить це тому, що "Європа повинна стояти за свободу". "За мир - справжній мир зі справедливістю, гідністю і свободою. Тому що в Європі ми розуміємо, як подолати, здавалося б, неможливі розбіжності", - додала вона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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