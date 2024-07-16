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АНАЛІТИКА

Чи будуть виписані штрафи за несвоєчасне оновлення даних? Пояснює Генштаб

14:29 16.07.2024 |

Політика, Україна

 

Відповідно до законодавства, всі військовозобов'язані, резервісти та призовники повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Ті, хто не встиг оновити свої військово-облікові дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Про це повідомила представниця Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України підполковник юстиції Ірина Гарбуз, передає АрміяInform.

Вона наголосила, що автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців із дати виявлення правопорушення, але не більше як рік із дати вчинення такого правопорушення.

За одне порушення передбачено накладення одного штрафу. Повноваження щодо притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення військово-облікових даних надано ТЦК та СП. А саме уповноважена особа ТЦК та СП складатиме адміністративні протоколи, збиратиме матеріали справи й подаватиме вже їх на розгляд до керівника ТЦК та СП, який ухвалюватиме рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Водночас усі громадяни, хто не згоден з накладеним штрафом, мають право звернутися до суду для оскарження. Зробити це необхідно протягом десяти днів з дня винесення постанови про притягнення до відповідальності. Г

Як пояснила Гарбуз, за вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачено штраф 17 000 гривень, за повторне протягом року - 25 500 гривень.

Якщо громадянин не сплачує штраф, справу можуть передати до органів державної виконавчої служби. В такому випадку на майно боржника чи рахунки можуть бути накладено арешт.

Як повідомлялося, усі військовозобов'язані, резервісти та призовники повинні оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна через ТЦК та СП, ЦНАП або в застосунку Резерв+.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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