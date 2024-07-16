Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чи затримають тих, хто не оновив дані та чи затримають тих, хто оновив: відповідь Міноборони

12:15 16.07.2024 |

Політика, Україна

 

Поліція доставлятиме до ТЦК усіх чоловіків, які не оновили свої дані до 16 липня. Також затримають тих, хто оновив дані, але не прийшов за повісткою на військово-лікарську комісію.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Як повідомили РБК-Україна в Міністерстві оборони, поліцейські зможуть затримувати військовозобов'язаних, які не оновили свої персональні дані в період з 18 травня по 16 липня 2024 року.

Їх доставлятимуть безпосередньо до ТЦК та СП із метою притягнення до адміністративної відповідальності, а також забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов'язку.

У Міноборони уточнили, що поліцейські зможуть затримувати тих військовозобов'язаних, які виконали вимоги щодо оновлення персональних даних відповідно до нового закону про мобілізацію, лише у разі вчинення такими громадянами окремих правопорушень.

Як приклади наводяться такі правопорушення, як ігнорування повісток ТЦК та СП з метою проходження військово-лікарської комісії, відмова від отримання повістки з метою проходження військово-лікарської комісії тощо.

Оновлення даних за законом мобілізації

Нагадаємо, 16 липня - останній день, коли можна оновити дані військовозобов'язаним. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАП або через додаток "Резерв+".

Влада Києва радить чоловікам робити це через "Резерв+", оскільки у ЦНАПах великі черги, а оновлення даних через цю програму практично не відрізняється від оновлення у ЦНАПі.

Народний депутат Дмитро Наталуха заявив, в Україні налічується близько 11,1 млн чоловіків від 25 до 60 років, які потенційно підлягають мобілізації. Залишається відкритим питання, скільки з 11,1 мільйонів військовозобов'язаних.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0107
  0,0327
 0,08
EUR
 1
 44,7263
  0,0403
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7833  0,17 0,42 41,4392  0,20 0,49
EUR 44,4229  0,20 0,45 45,2717  0,27 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,21 0,51 41,2400  0,22 0,54
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес