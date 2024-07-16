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Чи затримають тих, хто не оновив дані та чи затримають тих, хто оновив: відповідь Міноборони
Поліція доставлятиме до ТЦК усіх чоловіків, які не оновили свої дані до 16 липня. Також затримають тих, хто оновив дані, але не прийшов за повісткою на військово-лікарську комісію.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.
Як повідомили РБК-Україна в Міністерстві оборони, поліцейські зможуть затримувати військовозобов'язаних, які не оновили свої персональні дані в період з 18 травня по 16 липня 2024 року.
Їх доставлятимуть безпосередньо до ТЦК та СП із метою притягнення до адміністративної відповідальності, а також забезпечення виконання такими громадянами свого військового обов'язку.
У Міноборони уточнили, що поліцейські зможуть затримувати тих військовозобов'язаних, які виконали вимоги щодо оновлення персональних даних відповідно до нового закону про мобілізацію, лише у разі вчинення такими громадянами окремих правопорушень.
Як приклади наводяться такі правопорушення, як ігнорування повісток ТЦК та СП з метою проходження військово-лікарської комісії, відмова від отримання повістки з метою проходження військово-лікарської комісії тощо.
Оновлення даних за законом мобілізації
Нагадаємо, 16 липня - останній день, коли можна оновити дані військовозобов'язаним. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАП або через додаток "Резерв+".
Влада Києва радить чоловікам робити це через "Резерв+", оскільки у ЦНАПах великі черги, а оновлення даних через цю програму практично не відрізняється від оновлення у ЦНАПі.
Народний депутат Дмитро Наталуха заявив, в Україні налічується близько 11,1 млн чоловіків від 25 до 60 років, які потенційно підлягають мобілізації. Залишається відкритим питання, скільки з 11,1 мільйонів військовозобов'язаних.
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