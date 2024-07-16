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У Курській області внаслідок атаки дронів загорівся завод низьковольтної апаратури
09:45 16.07.2024 |
У Курській області в Росії внаслідок атаки безпілотників сталася пожежа на заводі низьковольтної апаратури.
Про це повідомив губернатор регіону Олексій Смірнов.
Завод низьковольтної апаратури розташований у селищі Корневе. За словами Смірнова, пожежа виникла, нібито, внаслідок скиду з українського дрона.
"Ніхто з працівників заводу не постраждав. Займання в одному з технологічних цехів гасять пожежні команди з двох районів", - зазначив він.
Як повідомлялося, уранці 13 липня внаслідок атаки безпілотника спалахнула нафтобаза у Ростовській області Росії. За даними чиновника НАТО, українські атаки скоротили обсяг нафтопереробки в Росії на близько 17%.
Раніше, у ніч проти 9 липня безпілотники атакували Волгоградську область Росії. Під ударом опинилися електропідстанція у місті Фролово та нафтобаза у місті Калач-на-Дону.
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