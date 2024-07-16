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У Держдепі США висловилися щодо ініціативи України про участь РФ у другому саміті миру
08:35 16.07.2024 |
Вашингтон підтримає рішення Києва щодо залучення РФ до проведення другого саміту миру, якщо участь представників країни-агресора у майбутньому заході ініціює українська сторона.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг у Вашингтоні.
Американський чиновник відповів на запитання журналістів, чи заохочували "офіційні особи США" українського президента Володимира Зеленського під час його візиту у Штати про потенціальний другий мирний саміт із запрошенням на нього Росії
"Це те, що ми з ними обговорювали. Але, як ми вже говорили раніше, будь-які рішення щодо дипломатичних переговорів - це рішення, які має приймати Україна, а не Сполучені Штати, не будь-яка інша країна, яка не є стороною конфлікту", - сказав представник Держдепу.
Він додав, що Україна, яка є жертвою широкомасштабної військової агресії з боку РФ "сама вирішує, коли, як і в якій формі розпочати дипломатичні переговори".
За словами Міллера, влада США як партнер та надавач допомоги Україні "підтримаємо їх, якщо вони виберуть цей шлях".
"Ми завжди чітко пояснювали це. І я зауважу - і це стосується того, як Кремль відповів, принаймні спочатку, на ті заяви з боку України - ми завжди підтримували дипломатію, коли Україна готова, але ніколи не було ясно, що Кремль готовий до реальної дипломатії", - зауважив представник Держдепу.
Він додав, що США продовжуватимуть підтримувати Україну, і "якщо і коли вони вважатимуть подальші дипломатичні кроки з Росією доречними, ми підтримаємо їх у цьому рішенні".
"Ми завжди вважали, що рішення щодо дипломатії навколо цього конфлікту повинні прийматися Україною, де Україна є "за кермом". І тому, коли вони - якщо вони хочуть запросити Росію на той саміт, звичайно, ми це підтримуємо", - сказав посадовець.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Україна хоче провести другий саміт миру в Саудівській Аравії до кінця цього року. Захід стане продовженням першої зустрічі, що відбулася у Швейцарії 15-16 червня, та зібрав представників 92 країн світу.
Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ планує підготувати до другого саміту миру план, який буде містити, зокрема, і всі 10 пунктів формули миру. Він також сказав про те, що "представники Росії повинні бути на другому саміті".
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