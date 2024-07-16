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Берлін пояснив, чому не передаватиме Києву бойові літаки
23:14 15.07.2024 |
Уряд Німеччини в понеділок, 15 липня, відкинув заклики про постачання винищувачів в Україну після того, як лідер опозиції Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) заявив, що підтримує цю ідею.
Як заявив у Берліні речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), відповідна ініціатива кількох країн щодо постачання Києву винищувачів F-16, які можуть бути розгорнуті вже цього літа, уже існує. Бундесвер не має жодного літака F-16, і водночас немає сенсу передавати Україні різні типи бойових літаків. "Немає сенсу передавати Україні різні типи винищувачів. Навіть якщо винищувачі можуть виглядати схожими ззовні, вони дуже відрізняються в управлінні. І це передбачає тривале навчання", - пояснив представник уряду ФРН.
Напередодні Мерц висловився на користь більшої підтримки України для захисту від російської агресії, зокремапоставками бойових літаків. В ефірі телеканалу ARD він заявив, що вважає за необхідне допомогти Україні відновити суверенітет принаймні над власним повітряним простором. За його словами, нинішні ракетні атаки Росії на українську інфраструктуру, електро- та водопостачання неможливо взяти під контроль з землі.
Нагадаємо, минулого тижня на саміті НАТО у Вашингтоні держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні американських винищувачів F-16. За його словами, літаки з'являться в українському небі цього літа. Також передачу Україні цього року шести F-16 оголошувала Норвегія.
Як зазначав президент України Володимир Зеленський, Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16.
За відкритими джерелами, на озброєнні Бундесверу зараз перебувають два типи бойових літаків: багатоцільовий бойовий літак MRCA PA-200 Tornado і Eurofighter.
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