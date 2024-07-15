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АНАЛІТИКА

Іспанія відправила в Україну нову партію допомоги з 10 танками Leopard

 

Іспанія відправила в Україну нову партію військової допомоги, до якої увійшли у тому числі десять відремонтованих танків Leopard 2A4.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві оборони Іспанії.

Пакет іспанської військової допомоги містить 10 танків Leopard 2A4, різні екскаватори та протитанкові ракети.

Танки, які отримають Збройні Сили України, перед тим пройшли поглиблений ремонт і технічне обслуговування на заводі Santa Bárbara Sistemas у Севільї та пройшли випробування, під час яких перевіряли їхню технічну справність.

Допомога у дорозі ще з кінця минулого тижня, у суботу судно вирушило з Іспанії та перед наступними вихідними має прибути до Польщі, звідки організують подальше перевезення в Україну.

"На усіх етапах цього важливого переміщення вживають належних заходів безпеки", - додали у Міноборони Іспанії.

З цією партією загальна кількість танків, які Іспанія передала Україні, досягла 20. Наступну партію планують передати у другій половині 2024 року.

У червні неофіційно повідомляли, що Іспанія передала Україні другу партію зенітних ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, Німеччина минулого тижня відзвітувала про відправку Україні боєприпасів до Patriot і Leopard 1.
Ключові теги: Іспанія
 

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