«Його не так зрозуміли». Зеленський відповів на слова Буданова про наступ РФ із півночі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що начальника військової розвідки Кирила Буданова "трохи не так зрозуміли", коли той у недавньому інтерв'ю говорив про загрозу російського наступу з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-конференцію президента.

Зокрема, його попросили прокоментувати заяву Буданова про підготовку російського наступу з півночі. А також розповісти, що треба Україні, щоб відбити його.

"Я після цієї заяви подзвонив генералу Буданову, і він сказав, що трохи не так його зрозуміли. Ми розуміємо, що наступи можуть бути... просто можуть бути. Я вважаю, що на Сході найскладніша ситуація, на мою думку та на думку командування ЗСУ. Вважаємо, що на Харківщині зроблено серйозну роботу, щоб унеможливити потужний наступ з півночі", - зазначив Зеленський.

За його словами, зупинка наступу росіян у Харківській області дозволила затягнути туди війська з різних куточків, що стояли вздовж російсько-українського кордону. І це унеможливило накопичення сильного угруповання на інших ділянках.

"Це те, про що я отримав інформацію і діляюся з вами. Те, що маю від різних розвідок нашої держави", - додав Зеленський.

Що говорив Буданов

Раніше начальник військової розвідки в інтерв'ю NV прокоментував загрозу наступу Росії на північ України словами "Скажемо так: проблеми є, вони мають тенденцію до загострення". І додав, що катастрофи немає, але не можна ігнорувати плани Кремля щодо можливої мобілізації 300 тисяч росіян для наступу на півночі та сході.

"Це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз з півночі буде атака, ми всім говорили, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу - а може, не буде?", - сказав він.

Він не став уточнювати, про які напрямки на півночі може йтися, але додав, що "хороших новин у мене цього року багато не буде".

Зазначимо, на початку липня росіяни спробували прорватися у прикордонне село Сотницький Козачок у Богодухівському районі та створити ще одну точку напруженості у Харківській області. За останніми даними, ворожих диверсантів вдалося звідти вибити.

Нагадаємо, раніше голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко заявив, що Буданов не мав на увазі наступ з боку Білорусі. За його словами, наступ з півночі та з боку Білорусі - це різні речі. На сьогодні загроз із білоруського напрямку немає.

Також минулого тижня повідомлялося, що українські прикордонники в Харківській області облаштовують додаткові наглядові пости, щоб протидіяти російським ДРН.