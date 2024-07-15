Нам потрібно 25 систем «Петріот», щоб повністю закрити Україну - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони "Петріот", щоб повністю закрити небо над Україною.

"З точки зору структури нашої ППО, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем. Це буде повністю закрите небо України", - заявив він на пресконференції в Києві у понеділок.

Водночас він зазначив, що "Петріот" - це не єдина система, яка нам потрібна, і в захисті працює її комплекс. Один "Петріот" не зможе працювати, але він головний у цій загальній системі і найпотужніший, тому що ніщо більше не працює з балістикою".

Зеленський також заявив, що не може сказати, скільки в Україні таких систем наразі і скільки їх буде в майбутньому. "Але ви вже розумієте, коли є рішення на саміті НАТО щодо п'яти систем, ви розумієте, наскільки це серйозний внесок (у наш захист - ІФ-У)", - сказав він.