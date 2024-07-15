Президент Володимир Зеленський допускає кадрові зміни в уряді.

"Щодо змін в уряді, якщо вони будуть, якщо вони відбудуться, ви обов'язково будете про це знати. Ми не можемо говорити просто про заміну прем'єр-міністра, це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді, напевно, можуть бути. Ми займаємося цим процесом", - сказав Зеленський на пресконференції в понеділок у Києві, відповідаючи на запитання про кадрові зміни в уряді, зокрема про зміну прем'єра.

Президент повідомив, що в Офісі президента обговорюють із деякими міністрами ті чи інші зміни.

"Шмигаль - один із таких важливих людей у нашому уряді, він прем'єр-міністр. Звісно, я з ним також проговорюю деякі речі", - підсумував він.