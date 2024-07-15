Зеленський про Сирського: Перед ним стояли виклики, але успішна операція на Харківщині відбулася саме під його командуванням

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед головкомом ЗСУ Олександром Сирським стояли серйозні виклики в умовах відсутності достатньої кількості західного озброєння, проте саме під його командуванням було проведено успішну контратаку російських військ у Харківській області.

"У Сирського був серйозний виклик. Ми чекали на зброю і голосування щодо пакета (допомоги - ІФ-У) майже 8 місяців. Це дуже серйозний виклик. Я не хочу порівнювати. Я до всіх ставлюся з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував свої завдання на своєму місці. Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво в армії ", - заявив Зеленський на пресконференції в Києві у понеділок.

Як він зазначив, " я відверто не хочу про це говорити . Це післявоєнні питання. Ми маємо поважати всіх і бути вдячними всім, хто працює і воює за Україну".

Зеленський також наголосив, що не вважає, що без Сирського не було б прориву російської армії на харківському напрямку. "Я вважаю, що він (прорив - ІФ-У) був би, тому що цього хотіли росіяни. У них було завдання зайти і окупувати Харків", - сказав президент.

"Плюс великий у ситуації стосовно Сирського, що він знає Харків. І це не мало. Він відвойовував його. І успішна операція була в Харківській області саме під його командуванням. І це плюс. Але знову-таки - мені складно порівнювати. Зупинили - молодці. Не дали окупувати Харків без пакета - молодці. А уже з деталями розбиратимемося (потім - ІФ-У)", - підсумував Зеленський.