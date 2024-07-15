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АНАЛІТИКА

Зеленський визнав, що Україну не запросять до вступу в НАТО до закінчення війни

16:00 15.07.2024 |

Політика

 

Президент Володимир Зеленський визнав, що Україна не отримає запрошення в НАТО, поки триває розв'язана РФ війна.

Про це він сказав під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, 15 липня, передає кореспондент "Європейської правди".

Говорячи про підсумки саміту НАТО у Вашингтоні, який відбувався минулого тижня, Зеленський зазначив, що "Україна отримала максимум, який могла отримати".

"Ми не отримали на цьому саміті того, що не може Україна отримати, якщо вона у війні... Запрошення в НАТО і членство Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна. Країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі, якщо вона у війні", - сказав президент.

Він також нагадав, що для запрошення потрібне консолідоване рішення всіх членів НАТО.

Комюніке вашингтонського саміту НАТО стверджує, що шлях України до Альянсу є незворотним. Однак саміт не зважився запросити Україну до членства в Альянсі, оскільки серед держав немає відповідного консенсусу.

Варто зазначити, у комюніке саміту вказано, що лідери НАТО зможуть надіслати Україні запрошення приєднатися, "коли члени Альянсу погодяться і умови будуть виконані".
 

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