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Зеленський розповів, чому Україна не порушує всі питання мирного плану
15:55 15.07.2024 |
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Київ не порушує всі питання свого "мирного плану".
Про це він сказав під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, 15 липня, передає кореспондент "Європейської правди".
За його словами, Саміт миру - відкритий, і до "формули миру" України інші країни можуть приходити зі своїми пропозиціями.
"І ми повинні бути максимально відкритими, і тоді в нас є шанс залучити не тільки наших близьких друзів з Європи, але й інші країни світу, які нам потрібні. Без них та їхніх пропозицій, хоч і не обов'язково з усіма речами погоджуватись, але ми повинні відкритими до діалогу", - зазначив Зеленський.
Він зауважив, що світ поляризується зокрема навколо України, якщо Київ закриється просто європейським континентом.
"(У такому разі) буде дуже багато різних пропозицій, і тоді ми можемо втратити нашу ініціативу - Саміт миру. Це теж поле бою, але дипломатичне й ризиковане. Треба битися й бути розумними. Про жодний пункт ми не забуваємо. Деякі речі можуть бути спільними - наприклад, повернення полонених та дітей. Цей напрямок можна проробляти на одному майданчику", - вказав Зеленський.
Президент запевнив, що буде чіткий виписаний план, і якщо знадобиться додаткова зустріч, буде ще одна зустріч чи декілька зустрічей.
Водночас Зеленський розповів, що в кінці липня - на початку серпня буде перша зустріч на рівні радників з безпеки, де обговорюватимуть питання енергетичної безпеки. Зустріч відбудеться в Катарі.
Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходив у червні у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру, куди увійшли лише 3 з 10 його положень.
Наприкінці червня Зеленський заявляв, що очікує з липня на "нову конкретику" заради миру за підсумками першого установчого Саміту миру.
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