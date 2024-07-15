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АНАЛІТИКА

Зеленський розповів, чому Україна не порушує всі питання мирного плану

 

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Київ не порушує всі питання свого "мирного плану".

Про це він сказав під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, 15 липня, передає кореспондент "Європейської правди".

За його словами, Саміт миру - відкритий, і до "формули миру" України інші країни можуть приходити зі своїми пропозиціями.

"І ми повинні бути максимально відкритими, і тоді в нас є шанс залучити не тільки наших близьких друзів з Європи, але й інші країни світу, які нам потрібні. Без них та їхніх пропозицій, хоч і не обов'язково з усіма речами погоджуватись, але ми повинні відкритими до діалогу", - зазначив Зеленський.

Він зауважив, що світ поляризується зокрема навколо України, якщо Київ закриється просто європейським континентом.

"(У такому разі) буде дуже багато різних пропозицій, і тоді ми можемо втратити нашу ініціативу - Саміт миру. Це теж поле бою, але дипломатичне й ризиковане. Треба битися й бути розумними. Про жодний пункт ми не забуваємо. Деякі речі можуть бути спільними - наприклад, повернення полонених та дітей. Цей напрямок можна проробляти на одному майданчику", - вказав Зеленський.

Президент запевнив, що буде чіткий виписаний план, і якщо знадобиться додаткова зустріч, буде ще одна зустріч чи декілька зустрічей.

Водночас Зеленський розповів, що в кінці липня - на початку серпня буде перша зустріч на рівні радників з безпеки, де обговорюватимуть питання енергетичної безпеки. Зустріч відбудеться в Катарі.

Нагадаємо, учасники Глобального саміту миру, що проходив у червні у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру, куди увійшли лише 3 з 10 його положень.

Наприкінці червня Зеленський заявляв, що очікує з липня на "нову конкретику" заради миру за підсумками першого установчого Саміту миру.
 

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