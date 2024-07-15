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Мобілізація в Україні набирає обертів, - Reuters
Рівень мобілізації у травні та червні зріс більш ніж удвічі порівняно з попередніми двома місяцями, заявили в Міноборони України, не надавши при цьому точних цифр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Спікер Міноборони Богдан Сеник назвав це "позитивною тенденцією". Середній вік мобілізованого солдата залишився незмінним і становить близько 40 років.
Хоча цифри мобілізації залишаються таємницею воєнного часу, деякі політичні та військові діячі заявили, що зміни, включаючи кампанію зі збільшення кількості добровольців, дозволили відновити мобілізацію за останні два місяці.
Як зазначає агентство, Збройні сили України, посилені довгоочікуваною західною допомогою, протягом кількох місяців намагалися утримати оборону проти російських військ, що просуваються на схід.
"Багато виснажених військовослужбовців відчайдушно потребують заміни після більш ніж двох років практично безперервної служби, при цьому неясно, коли вони будуть демобілізовані зі збройних сил чисельністю близько 1 мільйона людей", - пише Reuters.
Мобілізація 200 тисяч людей
Відповідаючи на запитання про цифру у 200 тисяч додаткових військовослужбовців, озвучену німецькою газетою, Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної оборони, підрахував, що армія могла б залучити таку кількість військовослужбовців до кінця року, якби процес тривав нинішніми темпами.
За його словами, це може дозволити Україні розглянути законопроект про демобілізацію частини військ, хоча міністр внутрішніх справ попередив, що ухвалення такого рішення без заміни пропорційної частини військовослужбовців може послабити фронт.
Матьє Булег, аналітик з питань оборони з вашингтонського Центру аналізу європейської політики, сказав, що оцінка у 200 тисяч людей обнадіює, але важливішим завданням буде їхнє навчання та правильний розподіл на фронті.
Росія тим часом набирає близько 30 тисяч солдатів на місяць для своїх військових дій, зазнаючи "дуже високих" втрат, заявив високопоставлений представник НАТО. Він додав, що у Москви не вистачає боєприпасів та військ, щоб розпочати великий наступ.
Як зазначає Reuters, президент Володимир Зеленський у квітні знизив призовний вік з 27 до 25 років і підписав указ, який набув чинності в травні, про перегляд процесу мобілізації, який зобов'язує чоловіків молодше 60 років оновлювати свої персональні дані в призовних пунктах або онлайн.
Після реформи мобілізаційної політики деякі призовні пункти важко справляються з напливом чоловіків, які прийшли зареєструватися або оновити свої дані до крайнього терміну 16 липня.
"Людей приходить більше, ніж ми можемо прийняти, - сказав заступник начальника призовного пункту. - Іноді обробка затягується до першої години ночі".
Нагадаємо, народний депутат Дмитро Наталуха заявив, що станом на сьогодні в Україні налічується близько 11,1 млн чоловіків від 25 до 60 років які потенційно підлягають мобілізації. Залишається відкритим питання, скільки з 11,1 мільйонів військовозобов'язаних.
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