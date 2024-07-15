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АНАЛІТИКА

HIMARS, танки та боєприпаси: Німеччина таємно передала Україні величезну партію допомоги

 

Німеччина влітку таємно почала передавати Україні величезну партію військової допомоги, до якої увійшла важка бронетехніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Merkur.

За даними видання, Німеччина наприкінці червня - на початку липня практично таємно і непомітно відправила Києву черговий величезний військовий пакет для Збройних сил України. До нього увійшли 39 танків, поставлених німецькою оборонною промисловістю і Бундесвером.

Серед іншого, минулого тижня Україна отримала з Німеччини ще десять бойових танків Leopard 1A5 і двадцять бойових машин піхоти Marder. Таким чином, кількість танків Marder, поставлених Німеччиною для війни в Україні, досягла 120, а кількість відремонтованих Leopard 1 - 50.

До арсеналу української армії, крім боєприпасів для Leopard 1 і Marder, додалися два мостоукладальні танки Biber, два інженерні танки Dachs, два евакуаційні танки і чотири танки розмінування Wisent 1.

Німеччина також поставила ще одну систему ППО IRIS-T SLM (раніше три) і ще одну систему ППО IRIS-T SLS (раніше одна) для захисту найважливіших об'єктів інфраструктури та міст від російських повітряних атак.

У списку поставленого озброєння також з'явилися три реактивні системи залпового вогню HIMARS. Бундесвер не має на озброєнні HIMARS, але передав Україні раніше чотири технічно дуже схожі реактивні системи залпового вогню.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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