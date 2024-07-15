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HIMARS, танки та боєприпаси: Німеччина таємно передала Україні величезну партію допомоги
14:08 15.07.2024 |
Німеччина влітку таємно почала передавати Україні величезну партію військової допомоги, до якої увійшла важка бронетехніка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Merkur.
За даними видання, Німеччина наприкінці червня - на початку липня практично таємно і непомітно відправила Києву черговий величезний військовий пакет для Збройних сил України. До нього увійшли 39 танків, поставлених німецькою оборонною промисловістю і Бундесвером.
Серед іншого, минулого тижня Україна отримала з Німеччини ще десять бойових танків Leopard 1A5 і двадцять бойових машин піхоти Marder. Таким чином, кількість танків Marder, поставлених Німеччиною для війни в Україні, досягла 120, а кількість відремонтованих Leopard 1 - 50.
До арсеналу української армії, крім боєприпасів для Leopard 1 і Marder, додалися два мостоукладальні танки Biber, два інженерні танки Dachs, два евакуаційні танки і чотири танки розмінування Wisent 1.
Німеччина також поставила ще одну систему ППО IRIS-T SLM (раніше три) і ще одну систему ППО IRIS-T SLS (раніше одна) для захисту найважливіших об'єктів інфраструктури та міст від російських повітряних атак.
У списку поставленого озброєння також з'явилися три реактивні системи залпового вогню HIMARS. Бундесвер не має на озброєнні HIMARS, але передав Україні раніше чотири технічно дуже схожі реактивні системи залпового вогню.
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