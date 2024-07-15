Кількість нових УБД із лютого 2022 року становила майже 350 тис. осіб, серед них 9,6 тис. жінок - Порхун

Кількість нових учасників бойових дій (УБД) з лютого 2022 року становила майже 350 тис. осіб, серед них 9,6 тис. жінок, повідомив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

"Понад 900 тис. УБД (наразі - ІФ-У). Після лютого 2022 року кількість нових учасників бойових дій становить майже 350 тис.", - сказав Порхун в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

В.о. міністра зазначив, що за час повномасштабного вторгнення 9 601 жінка набула статусу учасника бойових дій. "До цього була невелика кількість, можливо, до тисячі. Але з повномасштабною війною жінки дуже активно пішли до сил безпеки і оборони нашої держави", - наголосив він.

Порхун також повідомив, що міністерство працює над питанням автоматичного розгляду та надання статусу УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника і захисниці України.

Зокрема, вже розроблено та затверджено механізм, за яким є можливість через Центри надання адміністративних послуг, де відкриті "єдині ветеранські вікна", подати відповідне звернення.

"Після реалізації розроблення цифрового інструменту процес запрацює повноцінно, і всі бюрократичні проблеми під час надання статусу буде вирішено", - наголосив очільник відомства, зазначивши, що це здійсниться до кінця 2024 року.

Крім того, Порхун розповів про проблематику з позбавленням статусу учасника бойових дій.

"До повномасштабного вторгнення було п'ятеро осіб, і з повномасштабним вторгненням ще десь 16 осіб, але якщо говорити про відмови під час розгляду (заяв на надання статусу - ІФ-У), то це сотні", - додав він.

Серед іншого, за його словами, є такі випадки, коли учасники бойових дій попередніх періодів залишилися на тимчасово окупованій Росією території та вступили там до збройних сил або на інші державні служби.

"Тому міністерство напрацювало законопроєкт, який закріплює можливість позбавлення статусу таких осіб за злочини проти України, якщо обвинувальний вирок суду набув законної сили", - підсумував глава відомства.

Як повідомлялося, у травні в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун розповів, що 37 співробітників міністерства (17%) мають статус учасника бойових дій. Також у відомстві 29 мобілізованих, які вже були ветеранами, але після початку повномасштабної війни повернулися до армії. Крім того, чотири мобілізованих співробітники міністерства за час повномасштабної війни загинули.