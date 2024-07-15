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АНАЛІТИКА

Попит на ІТ-фахівців у Силах оборони України продовжує зростати

09:17 15.07.2024 |

Політика

 

За даними рекрутингової агенції Lobby X, від початку повномасштабного вторгнення кількість опублікованих ІТ-вакансій для військових структур сягнула 318. Цей показник значно перевищує березневі дані, коли було 224 вакансії.

Інтерес до цих позицій виявився надзвичайно високим. Загальна кількість відгуків склала 27 200, що в середньому становить 86 кандидатів на одну вакансію. Порівняно з березнем, коли на кожну позицію претендували 71-72 особи, конкуренція помітно посилилася.

Наразі на платформі Lobby X розмістили понад 92 актуальні ІТ-вакансії для військових. Найбільший попит мають спеціалісти з розроблення програмного забезпечення (IT Development) - на цю категорію припадає 115 вакансій. Друге місце посідає напрям підтримки та безпеки ІТ-систем (IT Support & Security) з 59 вакансіями. IT Management & Project Management займає третю сходинку з 32 вакансіями, а галузь Data & Analytics замикає четвірку лідерів із 25 пропозиціями.

Важливо зазначити, що ІТ-сектор залишається другим за популярністю серед усіх категорій вакансій на платформі Lobby X, поступаючись лише позиціям у штабній роботі.

Паралельно із цим, на порталі DOU також є підвищений інтерес до військово-технічних спеціальностей. Зараз там розмістили 212 вакансій за запитом «miltech», що є рекордним показником. Серед роботодавців фігурують такі підрозділи, як 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша та 225-й Окремий штурмовий батальйон.
За матеріалами: ITC.ua
 

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