Держслужбу спецтранспорту буде трансформовано з урахуванням досвіду Корпусу інженерів армії США - Міноборони

Корпус інженерів армії США допоможе трансформувати Державну службу спеціального транспорту України (ДССТ), повідомляє Міністерство оборони України за результатами зустрічі, що відбулася у Вашингтоні.

"Досвід, який має Корпус інженерів Армії США, допоможе трансформувати Державну службу спеціального транспорту. Застосування практик та організаційних моделей американських інженерів допоможе підвищити ефективність робіт ДССТ. Ми готові використовувати досвід партнерів для швидкого розвитку наших служб", - зазначив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександра Балануци.

Як повідомляється, у Вашингтоні відбулася зустріч Олександра Балануци та глави Адміністрації ДССТ Олександра Яковця з делегацією Корпусу інженерів армії США, яку очолив командувач Північноатлантичного дивізіону Джон Ллойд.

Сторони обговорили напрями подальшого стратегічного партнерства між ДССТ та Корпусом інженерів армії США. Зокрема, увагу було приділено викликам у будівництві фортифікаційних споруд, розмінуванню та захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Сторони також звірили стан виконання поточних проєктів, що реалізуються за підтримки американських колег, і окреслили плани подальшого розвитку.

"Партнерство між нашими двома організаціями взаємовигідне для обох країн, і ми з нетерпінням чекаємо на продовження діалогу. Сподіваємося незабаром знову зустрітися особисто, щоб більш детально визначити довгострокові цілі та бачення", - сказав командувач Північноатлантичного дивізіону Корпусу інженерів армії США.

Окремою темою стало навчання, а саме підготовка та підвищення кваліфікації українських фахівців у сфері проєктування, будівництва та контролю. Також досягнуто конкретних домовленостей з цього питання.

"Багатовікова практика виконання Корпусом інженерів США завдань із розмінування місцевості, будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури, зокрема спеціального призначення, дасть змогу швидко адаптуватися до сьогоднішніх викликів, зумовлених повномасштабним вторгненням Росії, та набути спроможності для реалізації планів із відновлення нашої країни", - зауважив очільник Адміністрації ДССТ.

У Міноборони наголосили, що Корпус інженерів Армії США відомий своїми стратегічними проєктами будівництва та реконструкції, зокрема проєктами післявоєнної відбудови Європи (план Маршалла), реконструкцією Іраку, повоєнною реконструкцією Боснії і Герцеговини, а також численними інфраструктурними проєктами в Південній Кореї.