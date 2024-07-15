В ОПУ заявили про плани щодо ратифікації Римського статуту до кінця року

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра повідомила, що має намір до кінця року розв'язати питання з ратифікацією Римського статуту.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Голосу Америки", пише "Європейська правда".

Мудра сказала, що особисто підтримує ратифікацію Римського статуту - міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд, однак яку Україна досі не ратифікувала.

"Я знаю, що і Генеральний прокурор підтримує, а також відповідний комітет парламенту. Я гадаю, що ми спільно це зробимо. Я ставлю собі за мету розв'язати питання з ратифікацією до кінця цього року", - запевнила вона.

Мудра пояснила, що проблеми з ратифікацією у тому числі пов'язані з тим, що в попередні роки були не зовсім коректні комунікаційні меседжі. "Тому склалося насправді хибне враження щодо цього, яке, на жаль, досить вкоренилося у свідомості військових", - зазначила вона.

Хибне ставлення полягає у тому, нібито щойно Україна ратифікує Римський статут, він відразу стане підставою для притягнення українських військових та керівництва до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді.

Проте, переконана Мудра, з юридичного погляду це некоректне твердження, адже Україна ще у 2014 та 2015 роках прийняла дві заяви про визнання юрисдикції МКС.

"Тобто фактично ми уже визнали його юрисдикцію. МКС вже може притягати наших громадян до відповідальності. Нових ризиків з ратифікацією Римського статуту не виникає. І це треба чітко розуміти та пояснювати військовим, що ми й почали робити", - розповіла вона.

Мудра також розповіла, що з ратифікацією Римського статуту Україна отримає тільки вигоди, адже держава стане повноцінною учасницею МКС.

"Ми отримаємо і право, зокрема, пропонувати свого суддю до МКС. Також (Україна) зможе брати участь у конференції учасників, тобто впливати на процеси. Ратифікація стане поштовхом до гармонізації національного законодавства. Наразі я працюю з військовими, щоб розвіяти їхні страхи, сумніви та спростувати попередньо сформовані некоректні враження", - пояснила вона.

Варто зазначити, що торік у серпні колишній заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов заявляв, що розглядати ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду в Україні варто вже після перемоги у війні проти Росії.