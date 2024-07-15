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АНАЛІТИКА

Білорусь відведе війська від кордону з Україною - Лукашенко

 

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко доручив відвести війська від кордону з Україною, повідомило у суботу, 13 липня, білоруське державне агентство "БелТА".

За його словами, таке доручення надано нібито після "ліквідації напруженості та відведення військ з українського боку". Він не уточнив, про які інциденти йдеться, але повідомив, що деякий час тому через таку "напруженість" Білорусь посилювала охорону кордону, задіявши прикордонників і армійські підрозділи."Ми не збираємося воювати і не збираємося тут концентрувати свої Збройні Сили, окрім сил спеціальних операцій", - переконує Лукашенко.

Раніше керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що ситуація з атаками РФ на Україну з півночі загострюється.

Лукашенко про війну РФ проти України: "Треба швидше домовлятися"

Також правитель Білорусі заявив, що росіяни готові сідати за стіл переговорів і домовлятися, а українці воюють нібито через "підштовхування" з боку НАТО. "Воюють до останнього українця. Дуже шкода. Але треба розмовляти", - цитує Лукашенка "БелТА".

Він заявив, що планує обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним "ці проблеми" і вирішать як "діяти далі". "Ми ніякі не вороги для українців. Я вже багато разів говорив. Це наші люди. Такі самі люди, як ми, як росіяни. Нам треба швидше домовлятися. Виявляється, можна домовитися. Але головне, треба розмовляти", - впевнений Лукашенко. Прикладом того, що розмовляючи, можна домовитися, він навів кроки щодо відведення військ на білорусько-українському кордоні.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Білорусь
 

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