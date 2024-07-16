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АНАЛІТИКА

Міноборони: понад 4 млн українців оновили свої дані

08:37 15.07.2024 |

Політика

 

Послугами мобільного додатка "Резерв+", територіальних центрів комплектації та центрів надання адміністративних послуг для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів скористалися вже понад чотири мільйони українців, інформує Ситуаційний центр Міністерства оборони України.

"За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за тиждень (з 08 по 14 липня) облікові дані через резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 995 224 громадян. Загалом станом на 14 липня 2024 року кількість оновлень досягла понад 4 000 000", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, "Резерв+" став першим місцем, куди українці звертаються за оновленням даних. На другому місці - ЦНАП, на третьому - ТЦК та СП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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