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Міноборони незабаром розпочне бета-тест застосунку «Армія+»
Міністерство оборони незабаром розпочне бета-тест застосунку "Армія+", який призначений для військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю голови Міністерства оборони Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.
"Окрім електронних послуг для військовозобов'язаних, ми працюємо над сервісами для військових, до яких належить застосунок "Армія+". Ми називаємо його цифровою зброєю, і дуже скоро виходимо в перший бета-тест", - заявила Черногоренко.
Вона пояснила, що застосунок буде мобільним помічником військових та повинен спростити подання рапортів керівництву, оскільки заповнення й подача займатиме лише декілька хвилин.
Зокрема застосунок загалом зменшить паперове навантаження у військових частинах.
"Армія+"
У застосунку будуть доступні документи та послуги для військових. Зокрема бійці матимуть змогу подавати рапорти, користуватись посвідченням військовослужбовця та залишати відгук щодо служби, або ж пройти курс .
"У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію", - заявляла раніше Черногоренко.
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