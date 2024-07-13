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АНАЛІТИКА

Вишкіл ЗСУ доповнили новою дисципліною - генштаб

22:57 12.07.2024 |

Політика, Україна

 

Курс воєнної підготовки українських військовослужбовців буде доповнений новою дисципліною - норми міжнародного гуманітарного права. Про це повідомляє у п'ятницю, 12 липня, генеральний штаб Збройних сили України (ЗСУ).

"В умовах триваючої збройної агресії РФ проти України та на виконання взятих нашою державою міжнародних зобов'язань, головнокомандувач ЗСУ (Олександр Сирський. - Ред.) ухвалив рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов'язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів)", - ідеться в повідомленні.

За словами Сирського, це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення "високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво ЗСУ приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності".

Завдяки новій дисципліні головком очікує підвищення рівня "правової культури серед військовослужбовців", які будуть готові "діяти у відповідності з міжнародними стандартами".

Порушення гуманітарного права у війні РФ проти України

Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) - одна з інституцій Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) - зафіксувало масові порушення норм міжнародного гуманітарного права з початку війни Росії проти України. Зокрема, бомбардування армією РФ театру в Маріуполі та залізничного вокзалу в Краматорську в 2022 році.

В офісі верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини звертали увагу на "грубі порушення міжнародного права щодо прав людини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та воєнні злочини, насамперед з боку сил РФ". Серед цих порушень - 142 випадки страт цивільних осіб з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, а також насильницькі зникнення, катування та жорстоке поводження з утримуваними, зокрема через сексуальне насильство. В ООН наголосили, що збройні сили обох країн, але особливо Росії, повинні дотримуватися міжнародного права щодо прав людини та гуманітарного права.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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