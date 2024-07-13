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АНАЛІТИКА

Міжнародний фонд для України уклав угоду на закупівлю артилерійських снарядів на £300 млн

 

Міжнародний фонд для України (IFU) уклав угоду на закупівлю артилерійських боєприпасів для України на суму £300 млн, повідомили в британському уряді.

"Крім того, заснований Великою Британією Міжнародний фонд для України розмістить нове замовлення на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів на 120 000 пострілів 152-міліметрових боєприпасів радянської епохи для зміцнення оборони України проти Росії". - йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

Зазначається, що боєприпаси будуть вироблені європейським постачальником, що стимулює нові промислові потужності для забезпечення України високопріоритетними боєприпасами.

Зі свого боку Міноборони України в соцмережі Х подякувало партнерам за допомогу.

"Ми вдячні нашим партнерам за незмінну підтримку! Разом ми сильніші", - ідеться в повідомленні.

IFU заснували дев'ять країн: Велика Британія, Нідерланди, Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія та Швеція.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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