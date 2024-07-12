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АНАЛІТИКА

Люксембург і Данія передали Україні мережеве обладнання на 2 млн євро в межах IT-коаліції

 

IT-коаліція завдяки внескам Люксембургу та Данії передала Україні мережеве обладнання та допоміжні ліцензії загальною вартістю понад 2 млн євро.

"IT Coalition здійснила друге успішне постачання обладнання Міноборони України. Обладнання та ліцензії на суму 2 млн євро, надані Данією та Люксембургом, посилять захист мереж Міністерства оборони України та її Збройних сил", - повідомляє Міноборони Люксембургу в соцмережі Х.

Заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що нова партія обладнання дасть змогу поліпшити захист мереж і сприятиме впровадженню низки інформаційних систем.

"Це один із наших пріоритетів. Продовжуємо працювати заради технологічної переваги над ворогом", - наводить слова заступниці міністра пресслужба Міноборони України.

Раніше IT-Coalition, очолювана Естонією та Люксембургом, передала Збройним силам України ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання вартістю 900 тис. євро. Загалом коаліція вже передала допомоги на понад 5 млн євро в межах внесків Великої Британії, Данії, Литви, Латвії, Люксембургу та двосторонньої допомоги з боку Канади.

IT-коаліція - це спеціальна група держав у межах Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Загальний обсяг перерахованих та анонсованих внесків країн-учасниць IT-коаліції становить майже 60 млн євро.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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