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АНАЛІТИКА

Нова структура НАТО з координації допомоги Україні формально почала роботу

 

Нова структура НАТО, яка координуватиме постачання зброї та тренування українських збройних сил з німецького Вісбадена, розпочала свою роботу у п'ятницю.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Про формальний старт нової місії агентству розповіли представники Альянсу на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Однак насправді верховному головнокомандувачу сил НАТО в Європі, ймовірно, знадобиться ще кілька місяців, перш ніж він сформує командування таким чином, щоб воно могло взяти на себе всі заплановані завдання. До того часу завдання з координації продовжуватимуть виконувати американські війська.

На додаток до штаб-квартири НАТО у Вісбадені, у нової структури будуть також філії в Польщі, Румунії і Словаччині, а також група в Монсі у Бельгії, де базується головнокомандувач сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

Глави держав і урядів країн НАТО вирішили запустити місію в середу на саміті у Вашингтоні. У НАТО пояснювали, що нова структура з надання допомоги та тренування для України не замінює Контактну групу з питань оборони України (формат "Рамштайн").
 

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