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АНАЛІТИКА

Міноборони повернуло військовій частині 255 га землі вартістю 6,5 млрд

17:08 12.07.2024 |

Політика

 

Міністерство оборони України успішно повернуло 255 гектарів землі, що раніше була незаконно вилучена у однієї з військових частин у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Згідно з повідомленням, вартість повернутої ділянки складає понад 6,5 мільярдів гривень за нормативною грошовою оцінкою.

Служба внутрішнього аудиту Міноборони виявила, що місцева влада передала цю землю в користування комерційному підприємству до початку широкомасштабного вторгнення Росії.

"Завдяки заходам, вжитим під час внутрішнього аудиту, незаконне рішення органів місцевої влади було скасовано, а земельну ділянку у липні 2024 року повернуто військовій частині та зареєстровано в Державному реєстрі", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

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