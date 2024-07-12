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Міноборони повернуло військовій частині 255 га землі вартістю 6,5 млрд
17:08 12.07.2024 |
Міністерство оборони України успішно повернуло 255 гектарів землі, що раніше була незаконно вилучена у однієї з військових частин у Київській області.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Згідно з повідомленням, вартість повернутої ділянки складає понад 6,5 мільярдів гривень за нормативною грошовою оцінкою.
Служба внутрішнього аудиту Міноборони виявила, що місцева влада передала цю землю в користування комерційному підприємству до початку широкомасштабного вторгнення Росії.
"Завдяки заходам, вжитим під час внутрішнього аудиту, незаконне рішення органів місцевої влади було скасовано, а земельну ділянку у липні 2024 року повернуто військовій частині та зареєстровано в Державному реєстрі", - йдеться в повідомленні.
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