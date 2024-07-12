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АНАЛІТИКА

Південна Корея подвоїть внески до трастового фонду НАТО для України

 

Південна Корея і надалі надаватиме Україні підтримку й допомогу, а наступного року подвоїть внески до трастового фонду НАТО для України до 24 мільйонів доларів США.

Про це заявив президент країни Юн Сок Йоль у Вашингтоні на зустрічі союзників і партнерів Альянсу, повідомляє Yonhap, передає Укрінформ.

«Південна Корея продовжить надавати Україні безпекову підтримку, гуманітарну допомогу та допомогу у відбудові. Наступного року ми подвоїмо наш внесок до Трастового фонду НАТО для України порівняно з цим роком», - сказав Юн.

Видання зауважує, що в червні Південна Корея внесла 12 мільйонів доларів у трастовий фонд НАТО «Комплексний пакет допомоги Україні» на підтримку проєкту будівництва військово-медичного клінічного реабілітаційного центру.

У 2022 році Південна Корея надала Україні гуманітарну допомогу на 100 мільйонів доларів, у 2023-му передала 150 мільйонів доларів короткострокової допомоги та пообіцяла на цей рік 300 мільйонів доларів.

З наступного року Сеул має намір запропонувати на підтримку України 2 мільярди доларів у вигляді довгострокових кредитів під низькі відсотки через Фонд економічного розвитку, а також надати 200 електрогенераторів для підтримки енергетичного сектора України.

Участь Юна в цьогорічному саміті НАТО привернула підвищену увагу, оскільки Південна Корея заявила про можливий перегляд своєї заборони на поставки летальної зброї в Україну у відповідь на військову угоду між КНДР і Росією, але під час саміту про це не йшлося.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Австралії вирішив надати Україні ще 250 мільйонів доларів військової підтримки. Це - найбільший внесок країни з моменту повномасштабного вторгнення РФ.
Ключові теги: Корея
 

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