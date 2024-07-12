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Союзники України закуплять до 120 тисяч снарядів калібру 152 мм
23:51 11.07.2024 |
Група International Fund for Ukraine (IFU), яка об'єднує союзників Києва на чолі з Великою Британією, підписала угоду про закупівлю артилерійських боєприпасів для України на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 387 мільйонів доларів).
Про це 11 липня повідомили в норвезькому уряді, пише "Європейська правда".
Як наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, Україна терміново потребує більше боєприпасів та зброї.
"Разом із Великою Британією та іншими країнами-членами IFU ми надамо велику кількість артилерійських боєприпасів якомога швидше. Це один з багатьох важливих внесків в оборону України", - додав він.
Як стверджується, вантаж міститиме до 120 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 152 мм. Раніше про поставку цих снарядів говорили Нідерланди, які також входять до International Fund for Ukraine, але не називали кількості й термінів поставки.
Норвегія зазначила, що внесла до IFU усього 1,8 мільярда норвезьких крон (168 мільйонів доларів) із 2022 року.
International Fund for Ukraine - це додатковий механізм фінансування підтримки для України, очолюваний Міноборони Британії, до якого також входять Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Ісландія, Литва і Швеція. Ці дев'ять країн загалом внесли до IFU понад мільярд євро.
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