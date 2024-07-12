Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський про Орбана: Не всі лідери можуть вести переговори про мир

 

Президент Володимир Зеленський укотре прокоментував "мирні місії" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, натякнувши, що той не має достатньо впливу для здійснення переговорів про врегулювання війни.

Про це він сказав на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський підкреслив, що не знав про наміри прем'єра Угорщини вирушити до Росії чи Китаю після його візиту в Україну.

"Питання в тому, куди він поїде завтра? Я не знаю. Можливо, знову приїде до України", - пожартував він.

"З повагою до всіх країн - великих і малих, та ми повинні розуміти, що не всі лідери можуть вести переговори. Для цього потрібно мати певну владу", - додав президент.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що не вважає, що Орбан може бути посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією.

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем'єра з Путіним суперечить договорам ЄС. За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії.
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,8823
  0,1677
 0,41
EUR
 1
 44,3818
  0,3042
 0,69

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4629  0,03 0,07 41,0775  0,05 0,13
EUR 43,8400  0,07 0,17 44,5954  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8300  0,16 0,41 40,8600  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес