Зеленський про Орбана: Не всі лідери можуть вести переговори про мир

Президент Володимир Зеленський укотре прокоментував "мирні місії" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, натякнувши, що той не має достатньо впливу для здійснення переговорів про врегулювання війни.

Про це він сказав на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський підкреслив, що не знав про наміри прем'єра Угорщини вирушити до Росії чи Китаю після його візиту в Україну.

"Питання в тому, куди він поїде завтра? Я не знаю. Можливо, знову приїде до України", - пожартував він.

"З повагою до всіх країн - великих і малих, та ми повинні розуміти, що не всі лідери можуть вести переговори. Для цього потрібно мати певну владу", - додав президент.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що не вважає, що Орбан може бути посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією.

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем'єра з Путіним суперечить договорам ЄС. За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії.