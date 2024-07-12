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Зеленський про Орбана: Не всі лідери можуть вести переговори про мир
23:38 11.07.2024 |
Президент Володимир Зеленський укотре прокоментував "мирні місії" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, натякнувши, що той не має достатньо впливу для здійснення переговорів про врегулювання війни.
Про це він сказав на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".
Зеленський підкреслив, що не знав про наміри прем'єра Угорщини вирушити до Росії чи Китаю після його візиту в Україну.
"Питання в тому, куди він поїде завтра? Я не знаю. Можливо, знову приїде до України", - пожартував він.
"З повагою до всіх країн - великих і малих, та ми повинні розуміти, що не всі лідери можуть вести переговори. Для цього потрібно мати певну владу", - додав президент.
Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що не вважає, що Орбан може бути посередником у мирному врегулюванні між Україною та Росією.
Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем'єра з Путіним суперечить договорам ЄС. За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит до Росії.
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