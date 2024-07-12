Зеленський зустрівся з лідерами Індо-Тихоокеанських держав - партнерів НАТО

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вашингтоні вперше провів зустріч у п'ятисторонньому форматі з лідерами Індо-Тихоокеанських держав - партнерів НАТО.

"Обговорили ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні, яка стрімко змінюється, потребує єдності та злагодженості в питаннях безпеки", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в четвер.

Під час зустрічі він окремо наголосив, що на тлі постійних атак РФ Україні терміново потрібне посилення протиповітряної оборони.

Глава держави подякував партнерам за незмінну солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією, зокрема Австралії та Новій Зеландії за оголошені оборонні пакети допомоги Україні. "Цінуємо цю важливу допомогу для нашої країни та наших людей", - зазначив Зеленський.

Як повідомляється на сайті глави держави, Австралія виділила 170 млн доларів США, що стало найбільшим пакетом допомоги від цієї країни з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Глава Української держави запросив Республіку Корея, Австралію та Нову Зеландію приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо підтримки України й розглянути можливість укладення двосторонніх безпекових договорів з Україною. Зеленський також подякував Японії за нещодавнє підписання відповідного документа.

Лідери домовилися працювати над проведенням зустрічей у форматі Україна + Індо-Тихоокеанська четвірка (IP4) на регулярній основі.