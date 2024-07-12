Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський зустрівся з лідерами Індо-Тихоокеанських держав - партнерів НАТО

 

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вашингтоні вперше провів зустріч у п'ятисторонньому форматі з лідерами Індо-Тихоокеанських держав - партнерів НАТО.

"Обговорили ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні, яка стрімко змінюється, потребує єдності та злагодженості в питаннях безпеки", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в четвер.

Під час зустрічі він окремо наголосив, що на тлі постійних атак РФ Україні терміново потрібне посилення протиповітряної оборони.

Глава держави подякував партнерам за незмінну солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією, зокрема Австралії та Новій Зеландії за оголошені оборонні пакети допомоги Україні. "Цінуємо цю важливу допомогу для нашої країни та наших людей", - зазначив Зеленський.

Як повідомляється на сайті глави держави, Австралія виділила 170 млн доларів США, що стало найбільшим пакетом допомоги від цієї країни з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Глава Української держави запросив Республіку Корея, Австралію та Нову Зеландію приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо підтримки України й розглянути можливість укладення двосторонніх безпекових договорів з Україною. Зеленський також подякував Японії за нещодавнє підписання відповідного документа.

Лідери домовилися працювати над проведенням зустрічей у форматі Україна + Індо-Тихоокеанська четвірка (IP4) на регулярній основі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,8823
  0,1677
 0,41
EUR
 1
 44,3818
  0,3042
 0,69

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4629  0,03 0,07 41,0775  0,05 0,13
EUR 43,8400  0,07 0,17 44,5954  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8300  0,16 0,41 40,8600  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес