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У НАТО пояснили, що буде з «Рамштайном» після створення нової структури для допомоги Україні
23:28 11.07.2024 |
У НАТО пояснили, що нова структура з надання допомоги та тренування для України не замінює собою Контактну групу з питань оборони України (формат "Рамштайн").
Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", повідомив посадовець НАТО на полях саміту Альянсу у Вашингтоні.
Він наголосив, що нова структура є окремою від "Рамштайну". Він також підкреслив дипломатичний характер Контактної групи.
"Це не заміна Контактної групи. Контактна група - це ефективний дипломатичний форум під керівництвом глави Пентагону Ллойда Остіна, де обговорюють потреби України, країни оголошують про свої внески", - пояснив посадовець.
Він пояснив, що Контактна група продовжить свої щомісячні зустрічі і залишиться під контролем США.
Метою нової структури є надання Україні допомоги у сфері безпеки на довготривалій основі, забезпечення посиленої, передбачуваної та узгодженої підтримки.
Нова структура координуватиме надання допомоги та навчань.
У відповідь на питання щодо можливого переобрання Дональда Трампа і його можливого рішення про припинення військової допомоги України, посадовець НАТО згадав слова генсека Альянсу Єнса Столтенберга
Він заявив, що не має сумніву у тому, що у разі імовірного обрання Дональда Трампа на посаду нового президента США Сполучені штати лишаться у складі Альянсу.
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