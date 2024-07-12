У НАТО пояснили, що буде з «Рамштайном» після створення нової структури для допомоги Україні

У НАТО пояснили, що нова структура з надання допомоги та тренування для України не замінює собою Контактну групу з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", повідомив посадовець НАТО на полях саміту Альянсу у Вашингтоні.

Він наголосив, що нова структура є окремою від "Рамштайну". Він також підкреслив дипломатичний характер Контактної групи.

"Це не заміна Контактної групи. Контактна група - це ефективний дипломатичний форум під керівництвом глави Пентагону Ллойда Остіна, де обговорюють потреби України, країни оголошують про свої внески", - пояснив посадовець.

Він пояснив, що Контактна група продовжить свої щомісячні зустрічі і залишиться під контролем США.

Метою нової структури є надання Україні допомоги у сфері безпеки на довготривалій основі, забезпечення посиленої, передбачуваної та узгодженої підтримки.

Нова структура координуватиме надання допомоги та навчань.

У відповідь на питання щодо можливого переобрання Дональда Трампа і його можливого рішення про припинення військової допомоги України, посадовець НАТО згадав слова генсека Альянсу Єнса Столтенберга

Він заявив, що не має сумніву у тому, що у разі імовірного обрання Дональда Трампа на посаду нового президента США Сполучені штати лишаться у складі Альянсу.