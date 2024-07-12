Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У НАТО пояснили, що буде з «Рамштайном» після створення нової структури для допомоги Україні

 

У НАТО пояснили, що нова структура з надання допомоги та тренування для України не замінює собою Контактну групу з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", повідомив посадовець НАТО на полях саміту Альянсу у Вашингтоні.

Він наголосив, що нова структура є окремою від "Рамштайну". Він також підкреслив дипломатичний характер Контактної групи.

"Це не заміна Контактної групи. Контактна група - це ефективний дипломатичний форум під керівництвом глави Пентагону Ллойда Остіна, де обговорюють потреби України, країни оголошують про свої внески", - пояснив посадовець.

Він пояснив, що Контактна група продовжить свої щомісячні зустрічі і залишиться під контролем США.

Метою нової структури є надання Україні допомоги у сфері безпеки на довготривалій основі, забезпечення посиленої, передбачуваної та узгодженої підтримки.

Нова структура координуватиме надання допомоги та навчань.

У відповідь на питання щодо можливого переобрання Дональда Трампа і його можливого рішення про припинення військової допомоги України, посадовець НАТО згадав слова генсека Альянсу Єнса Столтенберга

Він заявив, що не має сумніву у тому, що у разі імовірного обрання Дональда Трампа на посаду нового президента США Сполучені штати лишаться у складі Альянсу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,8823
  0,1677
 0,41
EUR
 1
 44,3818
  0,3042
 0,69

Курс обміну валют на вчора, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4629  0,03 0,07 41,0775  0,05 0,13
EUR 43,8400  0,07 0,17 44,5954  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8300  0,16 0,41 40,8600  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес