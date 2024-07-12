Мін'юст збирається конфіскувати активи мільярдера Усманова і його партнерів

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про конфіскацію активів російського мільярдера Алішера Усманова. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Іншими відповідачами будуть Андрій Скоч, його батько Володимир Скоч і дочка Варвара Скоч, а також Володимир Стрешинський. Всі вони - міноритарії групи USM, яку контролює Усманов.

"Відповідачами здійснюється значне сприяння Росії у веденні агресивної війни, яке виражається у фінансуванні шляхом сплати податків та зборів до державного бюджету держави-агресора, у матеріально-технічному забезпеченні шляхом постачання телекомунікаційних послуг правоохоронним органам та військовим підрозділам збройних сил Російської Федерації, які беруть безпосередню участь у бойових діях на території України, та інформаційному сприянні збройній агресії проти України шляхом розповсюдження наративів російської пропаганди [через газету Комерсант]", - йдеться у повідомленні міністерства.

Які саме активи збирається конфіскувати Міністерство юстиції, поки що не вказано.