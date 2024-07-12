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Мін'юст збирається конфіскувати активи мільярдера Усманова і його партнерів
23:01 11.07.2024 |
Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про конфіскацію активів російського мільярдера Алішера Усманова. Про це повідомила пресслужба міністерства.
Іншими відповідачами будуть Андрій Скоч, його батько Володимир Скоч і дочка Варвара Скоч, а також Володимир Стрешинський. Всі вони - міноритарії групи USM, яку контролює Усманов.
"Відповідачами здійснюється значне сприяння Росії у веденні агресивної війни, яке виражається у фінансуванні шляхом сплати податків та зборів до державного бюджету держави-агресора, у матеріально-технічному забезпеченні шляхом постачання телекомунікаційних послуг правоохоронним органам та військовим підрозділам збройних сил Російської Федерації, які беруть безпосередню участь у бойових діях на території України, та інформаційному сприянні збройній агресії проти України шляхом розповсюдження наративів російської пропаганди [через газету Комерсант]", - йдеться у повідомленні міністерства.
Які саме активи збирається конфіскувати Міністерство юстиції, поки що не вказано.
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