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Норвегія виділяє майже $100 млн на ППО для України
17:36 11.07.2024 |
Норвегія виділяє додатково 1 мільярд норвезьких крон (близько $94 млн) на системи протиповітряної оборони для України.
Про це повідомила у четвер пресслужба норвезького уряду, пише "Європейська правда".
Українці потребують міцнішої протиповітряної оборони, щоб захистити населення від російських бомб і ракет, прокоментував рішення прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
"Жорстокі атаки, які ми спостерігали протягом останнього тижня, показують, чому для українців так важливо мати більший захист від російських повітряних атак. У співпраці з Німеччиною Норвегія передасть Україні цієї осені сучасну батарею ППО IRIS-T", - заявив прем'єр-міністр Стьоре.
Ця пожертва фінансується в рамках Норвезької програми підтримки України імені Нансена.
На додаток до збільшення своїх асигнувань на німецьку ініціативу щодо ППО, Норвегія надає кошти на міжнародні зусилля з ремонту та обслуговування обладнання протиповітряної оборони в Україні. Ця підтримка здійснюється через треті країни.
У переглянутому державному бюджеті уряд Норвегії визначив, що до 4 мільярдів норвезьких крон (близько $375 млн) в рамках Програми підтримки Нансена для України буде використано для фінансування заходів з протиповітряної оборони до 2024 року.
Значна частина цих коштів буде спрямована на німецьку ініціативу з протиповітряної оборони.
Як повідомлялось, під час відкриття саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про постачання Україні п'яти систем ППО, зокрема Patriot.
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