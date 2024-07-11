Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвегія виділяє майже $100 млн на ППО для України

 

Норвегія виділяє додатково 1 мільярд норвезьких крон (близько $94 млн) на системи протиповітряної оборони для України.

Про це повідомила у четвер пресслужба норвезького уряду, пише "Європейська правда".

Українці потребують міцнішої протиповітряної оборони, щоб захистити населення від російських бомб і ракет, прокоментував рішення прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

"Жорстокі атаки, які ми спостерігали протягом останнього тижня, показують, чому для українців так важливо мати більший захист від російських повітряних атак. У співпраці з Німеччиною Норвегія передасть Україні цієї осені сучасну батарею ППО IRIS-T", - заявив прем'єр-міністр Стьоре.

Ця пожертва фінансується в рамках Норвезької програми підтримки України імені Нансена.

На додаток до збільшення своїх асигнувань на німецьку ініціативу щодо ППО, Норвегія надає кошти на міжнародні зусилля з ремонту та обслуговування обладнання протиповітряної оборони в Україні. Ця підтримка здійснюється через треті країни.

У переглянутому державному бюджеті уряд Норвегії визначив, що до 4 мільярдів норвезьких крон (близько $375 млн) в рамках Програми підтримки Нансена для України буде використано для фінансування заходів з протиповітряної оборони до 2024 року.

Значна частина цих коштів буде спрямована на німецьку ініціативу з протиповітряної оборони.

Як повідомлялось, під час відкриття саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про постачання Україні п'яти систем ППО, зокрема Patriot.
Ключові теги: Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,8823
  0,1677
 0,41
EUR
 1
 44,3818
  0,3042
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4629  0,03 0,07 41,0775  0,05 0,13
EUR 43,8400  0,07 0,17 44,5954  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8300  0,16 0,41 40,8600  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес