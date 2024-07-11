Головний суперник Орбана відвідав «Охматдит» і дорікнув прем'єру Угорщини за вояжі до диктаторів

Головний суперник прем'єр-міністра Угорщини Петер Мадяр, лідер опозиційної партії "Тиса", під час візиту до Києва відвідав зруйнований росіянами "Охматдит", якому передав зібрану напередодні гуманітарну допомогу.

Про це Мадяр повідомив у стрімах на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Мадяр зустрівся з директором лікарні Володимиром Жовніром і поговорив з ним про російську атаку і її наслідки, після чого сказав, що угорський народ розуміє і знає, що Україна має право захищати свою територію.

Мадяр підкреслив, що теж хоче миру, але не їздить до диктаторів приватними літаками і не веде таємних переговорів, а хоче допомогти конкретними діями, натякаючи на "мирні вояжі" Віктора Орбана.

"Звичайно, ви можете літати від диктатора до диктатора на розкішних літаках і вести переговори, про зміст яких насправді ніхто не знає, або ви можете зробити конкретні кроки", - заявив Мадяр.

За його словами, цим візитом він довів "українським братам та угорцям в Україні", що вони можуть розраховувати на Угорщину.

В окремому відео Мадяр показав гуманітарну допомогу, яку він привіз із собою з Угорщини.

Раніше у четвер Мадяр вшанував полеглих захисників України біля стіни пам'яті на мурах Михайлівського золотоверхого монастиря.

Нагадаємо, Петер Мадяр після масованої ракетної атаки РФ у понеділок засудив удар по "Охматдиту", а потім оголосив збір гуманітарної допомоги і медичного обладнання та анонсував свою поїздку до Києва. Також він повідомив, що планує зустрітися з угорською громадою на Закарпатті.

Орбан через більш як добу вперше прокоментував удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, але не висловлював співчуття загиблим і постраждалим, а також уник згадок, що винуватцем трагедії є Росія.